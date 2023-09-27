وسط مخاوف من دورها.. إيلون ماسك يعطل خاصية قد تؤثر على الانتخابات الأمريكية

في خطوة جديدة تزيد المخاوف من انتشار الادعاءات الزائفة، عطلت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خاصية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات، بحسب مؤسسة "ريسيت.تِك أستراليا".

وذكرت المؤسسة أن هذه الخطوة الجديدة تزيد مخاوف انتشار ادعاءات زائفة، قبل تصويتين مهمين في الولايات المتحدة وأستراليا.

وأوضحت أن هذه الخاصية أتيحت العام الماضي وسمحت للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا ما اعتبروه مضللا بشأن السياسة، لكن منصة إكس أزالت الأسبوع الماضي فئة "السياسة" من قائمة في جميع المناطق باستثناء الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المؤسسة أن المستخدمين ما زال يمكنهم الإبلاغ عن المنشورات إلى إكس على مستوى العالم بخصوص العديد من الشكاوى، ومنها الترويج للعنف أو خطاب الكراهية.

وقد تحد الخطوة بذلك من إمكانية التدخل في وقت تتعرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط للحد من المنشورات الزائفة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات والتي زادت بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاء ذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء أستراليا استفتاء هو الأول منذ ربع قرن حول تعديل الدستور للسماح بتأسيس جهاز استشاري للبرلمان لشؤون السكان الأصليين وقبل 14 شهرًا على انتخابات الرئاسة الأمريكية.