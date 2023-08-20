صحيفة: إسرائيل تمنع حجاجًا مسيحيين من الوصول لكنيسة "جبل طابور"

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قوات الشرطة قامت بمنع آلاف المسيحيين من الوصول إلى كنيسة "جبل طابور" في الجليل، شمال إسرائيل.

وكان الحجاج في طريقهم إلى الكنيسة، يوم الجمعة الماضي، للاحتفال بحلول "عيد التجلي" المسيحي، إلا أن الشرطة الإسرائيلية منعتهم بدعوى أن موقع الاحتفال غير آمن.

ونقلت الصحيفة عن سامي عصفور رئيس مجلس الطائفة المسيحية الأرثوذكسية في الناصرة قوله، إن "الجهات المنظمة نسقت مسبقًا قبل أسبوعين مع أجهزة الشرطة والدفاع المدني، لهذا الاحتفال".

وأضاف: "عادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، يوم الخميس، وأخبرتنا بعدم إمكانية تنظيم الاحتفال بسبب كثرة الأعداد المشاركة، وعدم أمن وسلامة الطريق المؤدي للكنيسة".

وأشار التقرير إلى أن "بضع عشرات من الحجاج فقط تمكنوا من الوصول إلى الكنيسة، في حين اضطر الآلاف غيرهم للبقاء عند سفح الجبل".

وأوضح أن "حوالي 3000 مسيحي وصلوا إلى إسرائيل، من دول مثل اليونان ورومانيا وصربيا، خصيصًا للمشاركة في احتفالات عيد التجلي".

ويعتبر" جبل طابور" من أكثر الأماكن قداسة في المسيحية، حيث توجد في الأعلى كنيستان، إحداهما كاثوليكية والأخرى أرثوذكسية يونانية.

وبحسب التقويم الأرثوذكسي اليوناني، يتم الاحتفال الرئيسي في 18 آب/أغسطس، عندما يشق آلاف المصلين طريقهم إلى موقع الكنيسة.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية