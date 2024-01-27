واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات اف-16 لتركيا

أعطت الحكومة الأميركيّة، الجمعة، الضوء الأخضر لبيع مقاتلات من طراز اف-16 لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، واضعة بذلك حدا لأشهر من المفاوضات، في قرار يأتي عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز اف-16، وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز اف-35، مقابل 8 مليارات دولار.

وأخطرت وزارة الخارجية، مساء الجمعة، الكونغرس، رسميا، بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي.

ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلّم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو، على ما قال مسؤول أميركي اشترط عدم كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.

وبصفتها الأمينة على اتفاقية شمال الأطلسي، يجب أن تودع كل وثائق التصديق في العاصمة الفدرالية الأميركية التي تستضيف في تموز/يوليو قمة في ذكرى مرور 75 عاما على إنشاء الناتو.