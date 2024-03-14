لنصف ساعة.. روسيا تشوش على طائرة وزير الدفاع البريطاني

قال مصدر حكومي وصحفيون يرافقون وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الخميس، إن من المعتقد أن روسيا شوشت على إشارة القمر الصناعي التي استخدمتها طائرة شابس أثناء عودته من بولندا إلى بريطانيا.

ووفقا للمصدر والصحفيين، تم التشويش على إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) لمدة 30 دقيقة تقريبا بينما كانت الطائرة تحلق بالقرب من منطقة كالينينجراد الروسية في منطقة البلطيق.

وأضافوا أن الهواتف المحمولة لم تعد قادرة على الاتصال بالإنترنت، واضطرت الطائرة إلى استخدام طرق بديلة لتحديد موقعها. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق، وفق رويترز.