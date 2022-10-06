في تحرك نادر.. مجلس حقوق الإنسان يرفض مناقشة تعامل الصين مع المسلمين الويغور

ويعد الرفض، الذي جاء بموافقة 19 صوتًا مقابل تأييد 17 لإجراء النقاش وامتناع 11 صوتًا، هو المرة الثانية خلال 16 عامًا منذ تأسيس المجلس، التي يُرفض فيها تحرك كهذا، ويرى مراقبون ذلك انتكاسة لجهود ترسيخ المحاسبة وسلطة الغرب الأخلاقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.