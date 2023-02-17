ما قصة "الوعد الأمريكي" لنتنياهو بمنحه جائزة نوبل إذا أوقف حرب أوكرانيا؟

انشغلت وسائل إعلام عالمية، صباح اليوم الجمعة، بتصريحات لمسؤولة أمريكية قالت إن بلادها مستعدة لمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "جائزة نوبل للسلام" إذا أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف حربه على أوكرانيا.

وتناقلت تلك الوسائل هذه التصريحات الصادرة عن فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محاضرة لها أمام معهد كارنيغي للسلام في واشنطن، أمس الخميس.