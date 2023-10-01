بايدن يكشف عن اتفاق جديد بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن دعم أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا، بعد أن أبقى الكونغرس الأمريكي المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.

وعندما سُئل بايدن في مؤتمر صحفي عمّا إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في أي اتفاقات مستقبلية، أجاب: "عقدنا للتو اتفاقا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك".