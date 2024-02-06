بولندا تحاكم أحد مواطنيها بتهمة التجسس لصالح روسيا

وأوضح أن مكتب المدعي العام، يتهم يانوش بالتجسس لصالح الأجهزة الخاصة التابعة للاتحاد الروسي ضد مصالح جمهورية بولندا، فضلًا عن انتهاك قانون تهريب المخدرات وتزوير الوثائق.

وبحسب المدعي العام، يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بينما طلب المدعي العام في الوقت الحالي تطبيق إجراء وقائي عليه بالاعتقال المؤقت.

وذكر المدعي العام، "أن يانوش أقام نيابة عن أشخاص يعملون لصالح المخابرات الروسية، اتصالات مع سياسيين بولنديين وأجانب، بما في ذلك الذين يعملون في البرلمان الأوروبي، وأشركهم في الدعاية والتضليل والاستفزازات السياسية".

ويتم الإبلاغ في بولندا بانتظام عن اعتقال مواطنين من مختلف البلدان بتهمة التجسس لصالح روسيا، ومؤخرًا، أدانت محكمة بولندية 14 مواطنًا من الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروسيا بالتجسس لصالح روسيا، فضلاً عن التحضير لعمليات تخريبية.