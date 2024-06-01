محللون: الغرب يرفع سقف التدخل من داعم لكييف إلى خصم

تتسارع القرارات الغربية التي تعكس عزمها على رفع سقف التدخل المباشر في الصراع الدائر بين موسكو وكييف للعام الثالث على التوالي.

آخر القرارات تلك صدرت من هولندا حيث أعلن وزير الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت أن بلاده و بعد الدنمارك ستسمح باستخدام مقاتلات إف-16 المزمع تسليمها لأوكرانيا لضرب أهداف عسكرية في روسيا.

وبهذا تزيد قائمة الدول التي تدعم ضربات أوكرانيا على أهداف عسكرية في روسيا بالأسلحة التي زودت بها كييف وهي (فرنسا، بريطانيا هولندا، بولندا، السويد، فنلندا، التشيك، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، كندا، الدنمارك، ألمانيا، الولايات المتحدة).

ولم تتوقف التحركات الغربية عند هذا الحد حيث يُجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع القادة الأوروبيين بشأن إرسال مدربين عسكريين بشكل مشترك إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، وتزامنًا مع هذا التحرك عرضت بولندا تدريب لاجئين أوكران من الذين يعيشون في البلاد ويصلحون للخدمة العسكرية بحسب وزير خارجيتها رادوسلاف سيكورسكي.