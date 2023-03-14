بوتين يحدد شروط النصر في أوكرانيا
حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شروط النصر في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمصنع "أولان أودي" للطيران.
وقال بوتين: "من أجل تحقيق السلام والاستقرار، نحتاج بالطبع إلى إظهار تماسك مجتمعنا ورباطة الجأش، عندما يرى العدو أن مجتمعنا قوي ومتحد ومترابط، فعندئذ، وبدون أدنى شك، سيحدث ما نسعى إليه، النجاح والنصر على حد سواء".
وأشار بوتين إلى أن روسيا في أوكرانيا لا تعمل على تحسين وضعها الجيوسياسي، بل تقاتل "من أجل بقاء الدولة الروسية، وتهيئة الظروف للتنمية المستقبلية للبلاد وللأجيال المقبلة".
وبحسب بوتين، فإن العديد من المشاكل الحالية بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما حاولوا الضغط على روسيا "لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي".
وأضاف: "لقد أرسلوا إلينا جحافل كاملة من الإرهابيين الدوليين الذين بدؤوا العمل في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك، وقبل كل شيء، في شمال القوقاز".
وأكد بوتين أن "الغرب توقع أن تنهار روسيا في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر بعد فرض العقوبات"، وقال إن "الأسس الأساسية لاستقرار روسيا أقوى بكثير مما كان يعتقده أي شخص".
وتابع: "في أوكرانيا، انهار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40٪، وهو أكثر من ذلك، وفي روسيا هناك أيضاً انخفاض، ولكن بنسبة 2.1٪ فقط".
واعتبر بوتين أن "العام الماضي أفاد روسيا، حيث أصبحت الدولة أقوى وأكثر سيادة"، وأضاف: "لقد نجا النظام المالي في روسيا وتعزز، وأصبح أكثر استقلالية بفضل إجراءات البنك المركزي".
ومازح بوتين العاملين في المصنع، وقال لهم: "تعلمون أنه إذا لم يكن هناك أي شيء يزعجك، فبإمكانك النوم، لأن كل شيء على ما يرام، يمكنك الشخير، أما عندما يوجد شيء ما يزعجك، فيجب أن تعمل".