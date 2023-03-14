بوتين يحدد شروط النصر في أوكرانيا

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شروط النصر في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمصنع "أولان أودي" للطيران.

وقال بوتين: "من أجل تحقيق السلام والاستقرار، نحتاج بالطبع إلى إظهار تماسك مجتمعنا ورباطة الجأش، عندما يرى العدو أن مجتمعنا قوي ومتحد ومترابط، فعندئذ، وبدون أدنى شك، سيحدث ما نسعى إليه، النجاح والنصر على حد سواء".

وأشار بوتين إلى أن روسيا في أوكرانيا لا تعمل على تحسين وضعها الجيوسياسي، بل تقاتل "من أجل بقاء الدولة الروسية، وتهيئة الظروف للتنمية المستقبلية للبلاد وللأجيال المقبلة".

وبحسب بوتين، فإن العديد من المشاكل الحالية بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما حاولوا الضغط على روسيا "لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي".