بلينكن يلتقي رئيسي نيجيريا وساحل العاج ويمتنع عن زيارة جنوب أفريقيا

ووقفت الدولتان الواقعتان غرب أفريقيا إلى جانب الولايات المتحدة إلى حد كبير رغم توتر تشهده مناطق واسعة من القارة على خلفية تركيز الغرب على تسليح أوكرانيا، ومؤخرا، دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها مع حركة حماس الفلسطينية.

وانضمت نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وساحل العاج إضافة إلى كينيا بشرق أفريقيا، إلى الولايات المتحدة في التصويت في الأمم المتحدة عام 2022 لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي مواقفهما على نقيض قوة أخرى هي دولة جنوب أفريقيا، التي تتهمها الولايات المتحدة بالسماح بإرسال إمدادات أسلحة إلى روسيا، والتي أزعجت واشنطن مؤخرا برفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية.

بلينكن لن يتوجه إلى جنوب أفريقيا

ولن يتوجه بلينكن إلى جنوب أفريقيا في هذه الجولة، لكنه سيزور أنغولا التي انتقلت من الحرب إلى الديمقراطية، ولعبت دورا محوريا في التوسط لوضع حد للاضطرابات في جمهورية الكونغو المجاورة.

وتوقف بلينكن في الرأس الأخضر، الشريك القديم للولايات المتحدة، في سعيه لإظهار جانب أكثر ودية خلال جولته.

وفي سياق منفصل، قال بلينكن لدى زيارته مرفأ في برايا عاصمة الرأس الأخضر والذي تم توسيعه بمساعدة أمريكية، إن الولايات المتحدة "تدعم بالكامل" أفريقيا، مضيفا" نعتبر أفريقيا جزءا أساسيا وضروريا ومحوريا من مستقبلنا".

غير أن الرئيس جو بايدن لم يفِ بوعده لقادة أفارقة زاروا واشنطن أواخر 2022، بزيارة القارة في 2023.