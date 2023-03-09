وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا للمرة السادسة في أقل من عامين

وأضافت أن "عبداللهيان سوف يتوجه إلى المناطق السورية التي تضررت من الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير/شباط الماضي".

وأشارت إلى أن "الوزير الإيراني سيناقش العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع الرئيس السوري خلال زيارته إلى دمشق".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة مساء الثلاثاء، وعقد الأربعاء، مؤتمراً صحفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأعلن عبداللهيان أن "إيران ترحب بعودة العلاقات بين دمشق وأنقرة"، وقال إن "طهران ترحب بصيغة الحوار الرباعية التي تضم تركيا وسوريا وروسيا وإيران".