بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى‎

أعلنت وارسو، الاثنين، أنها تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة بقيمة 677 مليون يورو لتعزيز قدراتها الدفاعية في وجه التهديدات الروسية المحتملة.

وتعدّ الصفقة، التي من المقرر أن يتم توقيعها رسمياً، الثلاثاء، جزءاً من عملية التحديث السريعة للجيش البولندي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البولندية إن "الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك القدرة لإطلاق صواريخ على أهداف حتى لو كانت بعيدة عن خط المواجهة، ومدى الصواريخ التي سيتم شراؤها يبلغ نحو 1000 كيلومتر".

وأضافت الوزارة أنها ستتسلم صواريخ JASSM المعروفة باسم صواريخ المواجهة الجوية الأرضية المشتركة بين عامي 2026 و2030.

وتضم ترسانة بولندا حالياً هذا النوع من الصواريخ التي يصل مداها إلى 370 كيلومتراً حيث تستخدمها طائراتها من طراز "أف-16".

وعززت وارسو ميزانيتها الدفاعية لتصل إلى نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى رقم بين دول حلف شمال الأطلسي.

وأطلقت سلسلة عمليات شراء لمعدات عسكرية بمليارات الدولارات، معظمها من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.