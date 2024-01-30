خبراء روس: انقسامات "إيكواس" ضربة لفرنسا ونيجيريا

وقال الخبير الاقتصادي أنطون لوبيتش، في تعليقه على الانسحاب الثلاثي من المجموعة عبر قناته على موقع "تيليغرام"، إنها "المرحلة الأخيرة من انهيار الإمبراطورية الفرنسية ما بعد الكولونيالية في أفريقيا".

في حين رأى الباحث في معهد الدراسات الأفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نيكيتا بانين، أن خروج الدول الثلاث من المجموعة "حدث متوقع وليس مفاجئا".

الزعيم الإقليمي

ولفت عبر قناته على تيليغرام إلى أن الخروج، وفقًا لميثاق "إيكواس"، يصبح ممكنًا بعد عام من الإخطار الرسمي بنية مغادرة المجموعة، وخلال هذا العام تلتزم الدولة باتباع جميع اللوائح الداخلية للمجموعة، والتي فرضت "عقوبات مختلفة على أعضائها".

وأوضحت الصحيفة الروسية أن الخطوة ليست مجرد ضربة لفرنسا، كما يعتقد كثيرون، مضيفة: "فطالما نتحدث عن إيكواس، فهذا يشكل بطبيعة الحال مشكلة بالنسبة لطموحات نيجيريا الإقليمية".