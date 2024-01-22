واشنطن تجري تعديلات على فريقها الدبلوماسي في إفريقيا

أجرت وزارة الخارجية الأمريكية تعديلات على الفريق الإفريقي لدبلوماسية الولايات المتحدة، الذي تقوده، مولي في، بحسب تقرير لمجلة "جون أفريك"، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن زادت من عملها في القارة السمراء في الأشهر الماضية، وسط ازدياد التنافس مع الصين وروسيا.

وذكر التقرير أن مولي في الملقبة بـ "سيدة إفريقيا" عينت مساعدة "يمنى"، إضافة إلى مسؤول جديد لمنطقة الجنوب الإفريقي، وهي تحديثات تجريها إدارة الرئيس جو بايدن التي تستعد لخوض الانتخابات في نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار إلى أن واشنطن استبدلت أربعة من رؤساء المكاتب الثمانية التابعة لها في القارة السمراء خلال العام الماضي.

ورجح التقرير أن يُنصّب مكتب الشؤون الإفريقية أيضا مسؤولا عن وسط إفريقيا، وهي منطقة رئيسة في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في القارة، بحسب "جون أفريك".

وتشغل مولي في منصب مساعدة لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية منذ 2021، وهي دبلوماسية تتمتع بخبرة طويلة في القارة السمراء، كما عملت في العراق بعهد الرئيس باراك أوباما، والأمم المتحدة في أديس أبابا وأخيراً سفيرة إلى جنوب السودان.