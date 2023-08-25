رئيس بيلاروسيا: بريغوجين لم يطلب مني أي ضمانات أمنية‎

وأضاف لوكاشينكو أنه وبريغوجين تناولا مسألة الأمن مرتين خلال محادثاتهما، "في المرة الأولى التي اتصلت به وكانت المفاوضات جارية، عندما كانوا يسيرون باتجاه موسكو. قلت له: هل تفهم، ستقتل الناس وتموت بنفسك؟ ... المرة الثانية كانت عندما جاء إليَّ مع أوتكين. لقد حذَّرتهما بشكل قاطع".

واستبعد لوكاشينكو تورط بوتين في قتل بريغوجين، قائلاً: "لا أستطيع أن أقول من فعل ذلك، لن أصبح حتى محامٍ لأخي الأكبر (بوتين)، لكنني أعرف بوتين، إنه شخص حكيم، وهادئ للغاية، ومتروٍ باتخاذ القرارات حتى في قضايا أقل تعقيدًا، لذلك لا أستطيع أن أتخيل أن بوتين هو من فعل ذلك".

وشدد على أنه ليست هناك حاجة الآن لإبقاء جميع مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا بشكل دائم لذلك، "فإنهم لا يهربون إلى أي مكان، وطالما أننا بحاجة إلى هذه التعاون معهم، فإنهم سيعيشون ويعملون معنا".