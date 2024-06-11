خبراء: مؤتمر سويسرا للسلام بشأن أوكرانيا "ولد ميتًا"

كشفت قناة NKH التلفزيونية اليابانية عن مصادر لم تسمها تفاصيل بنود مسودة البيان الختامي لمؤتمر سويسرا للسلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية الذي سيعقد يومي الـ15 والـ16 من يونيو/ حزيران الجاري، في حين يرى خبراء روس حاورهم "إرم نيوز" أن "مؤتمر سويسرا "ولد ميتًا"، لغياب أحد طرفي الصراع.

وبحسب القناة اليابانية، فقد سحبت بعض البنود الأساسية من البيان الختامي، وتحديدًا مسألة "سحب القوات الروسية أو إعادة أراض إلى أوكرانيا".

والسبب، بحسب القناة، هو موقف بعض المشاركين من روسيا الذين يعتبرون العلاقات مع موسكو مهمة بالنسبة إليهم.

وأشارت إلى بقاء بعض النقاط الأساسية التي ستدرج في البيان الختامي، وهي ضمان سلامة المحطات النووية، وضمان الأمن الغذائي، وإطلاق سراح السجناء، وإعادة الأطفال المخطوفين إلى بلادهم، بحسب المصادر التي تحدثت للقناة اليابانية.

"ولد ميتًا"

ويرى خبراء روس حاورتهم "إرم نيوز" أن "مؤتمر سويسرا ولد ميتًا من الأساس؛ لأن غياب أحد أطراف الصراع لن يعطي للمؤتمر أي منطقية لانعقاده".

وأشار الخبراء إلى أن "ما تم تسريبه عن مسودة البيان هو دليل على فشل الغرب في صراعه الدولي مع روسيا وتجييش الرأي العام ضد موسكو".

ورأى آخرون أن "الغرب مضطر لعقد المؤتمر حتى لو خرج دون بيان ختامي لحفظ ماء وجهه بعد الفشل في تسييس العالم ضد روسيا".