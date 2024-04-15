مسؤول أممي يعقّب على وثائقي "إرم نيوز": الروهينعا يواجهون المجاعة والعالم لا يرى

وأضاف: "الروهينغا يواجهون سوء التغذية الحاد، ونحن نتحدث عن أعداد كبيرة من الأطفال الذين لا طعام لديهم، ومعاناة الطفل جرّاء سوء التغذية، يعني أنّه سيكون متضرّراً بشكل دائم على المدى الطويل... أيضاً النساء المُرضعات والحوامل مصابات بفقر الدم لأنّهن لا يحصلن على ما يكفي من الغذاء. إذاً، هناك معاناة هائلة تحدث الآن بسبب سوء التغذية الحاد". وشدّد أندروز في حديثه لـ "إرم نيوز" على أنّه "ليس متفائلاً لناحية كيفية استجابة المجتمع الدولي للأزمة، خصوصاً أنّ ردّ الفعل كان مخيّبًا للآمال للغاية في الماضي".

وقال: "بعد هروبهم من الإبادة الجماعية في ميانمار، الروهينغا اليوم يواجهون الصعوبات الكبيرة في المخيّم ليس فقط بسبب نقص الطعام، وعدم حصول الأطفال على تعليم لائق، أو لأنّهم لا يمكنهم كسب لقمة عيشهم، بل أيضاً لأنّهم يواجهون العنف في المخيم إذ نخشى أن يزداد الوضع سوءاً بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بدوره"، معتبراً أنّ "المجتمع الدولي فشل في معالجة الأسباب الجذرية لذلك الوضع الرهيب في ميانمار".

المهربون عديمو الضمير

موقع "إرم نيوز" سأل المقرّر الأممي عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى كلّ من ماليزيا وإندونيسيا، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على حياة الروهينغا، فقال إنّ "الآلاف من الروهينغا اليائسين للغاية يغادرون عبر قوارب غير صالحة للإبحار على الإطلاق، ويضع البعض مصيرهم في أيدي المهرّبين عديمي الضمير".

وتابع: "المعلومات التي لدينا تفيد بأنّ أكثر من 4500 شخص مع عائلاتهم ركبوا تلك القوارب العام الماضي، في زيادة بنسبة 66% عن عدد الأشخاص الذين فرّوا العام الذي سبق، ويُعتبر ذلك مثيرًا للقلق ويعكس حجم تراجع الدعم للناس في تلك المخيمات، حيث تستمر الأوضاع بالتدهور".

وأوضح أنّ "نسبة كبيرة من هؤلاء الروهينغا المهاجرين هم من النساء والأطفال. ووفق أحدث المعلومات التي اطلعنا عليها، فقد غرق أو فُقد عدة مئات منهم في البحر، أكثر من 560 شخصًا نعرفهم فقِدوا في البحر العام الماضي".

وتابع: "لقد تعرّض الناس على القوارب للعنف على أنواعه. أحد الذين التقيتهم من المهاجرين – كان محظوظًا لأنّه تمكّن من الوصول إلى إندونيسيا - قال لي إنّهم بينما كانوا على متن القارب ألقوا العديد من الجثث في البحر".

وأكّد أندروز أنّ "حجم اليأس الكبير يدفع هؤلاء الروهينغا إلى ركوب تلك القوارب والمخاطرة بحياتهم، مشدّداً على أنّه كان يدعو مِراراً إلى ردّ منسّق بين الدول والقوات البحرية وجهات إنفاذ القانون في المنطقة، لكن لا استجابة". وقال: "ثمّة أهمية أيضاً البحث عن الضحايا وإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص وتحقيق العدالة لضحايا الاتجار بالبشر، فالنساء والفتيات اللواتي يتمّ الاتجار بهن والأطفال، بحاجة إلى الرعاية والدعم والعدالة".