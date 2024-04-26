كييف توقف شخصين بتهمة التجسس لصالح روسيا
أوقفت أجهزة الأمن الأوكرانية، اليوم الجمعة، شخصين يشتبه بأنهما ادعيا أنهما ميكانيكيان بهدف الانتقال إلى شمال شرق البلاد ورصد المواقع العسكرية ونقل معلومات عنها إلى روسيا تمهيدا لقصفها.
ووجهت للمتهمين تهمة الخيانة العظمى التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وأفاد المصدر نفسه وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن القوات الروسية كلفت الشخصين المذكورين تحديد مواقع الخطوط الدفاعية للجيش الأوكراني قرب خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، والتي تستهدفها روسيا بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف أن "المحتلين كانوا يعتزمون استخدام قنابل جوية موجهة بالغة القوة" لقصف "هذه التحصينات".
وتابعت أجهزة الأمن أن المشتبه بهما "سافرا بمفردهما إلى المنطقة مدعيين أنهما ميكانيكيان يعملان لحسابهما الخاص، وسجلا في شكل سري أمكنة انتشار القوات الأوكرانية وخطوطها الدفاعية".
ونقلا هذه المعلومات لاحقا إلى صديق يقيم في المنطقة المحتلة، وسبق أن انضم إلى "القوات الروسية الخاصة".
وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية أنها علمت بهذه الخطة وأحبطتها "في مرحلتها الأولية"، من دون أن تحدد تاريخ حصول الوقائع.
ولدى المدعين الأوكرانيين آلاف القضايا المتصلة بشبهات التعاون مع القوات الروسية منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.