كييف توقف شخصين بتهمة التجسس لصالح روسيا

أوقفت أجهزة الأمن الأوكرانية، اليوم الجمعة، شخصين يشتبه بأنهما ادعيا أنهما ميكانيكيان بهدف الانتقال إلى شمال شرق البلاد ورصد المواقع العسكرية ونقل معلومات عنها إلى روسيا تمهيدا لقصفها.

ووجهت للمتهمين تهمة الخيانة العظمى التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وأفاد المصدر نفسه وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن القوات الروسية كلفت الشخصين المذكورين تحديد مواقع الخطوط الدفاعية للجيش الأوكراني قرب خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، والتي تستهدفها روسيا بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن "المحتلين كانوا يعتزمون استخدام قنابل جوية موجهة بالغة القوة" لقصف "هذه التحصينات".