بريطانيا تدخل سباق صناعة الصواريخ الفرط صوتية

ذكرت صحيفة "التلغراف" أن بريطانيا، تُخطط لتزويد القوات المسلحة بصاروخ كروز محلي الصنع يفوق سرعة الصوت بحلول 2030، في مسعى لمجاراة الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فقد أصرت وزارة الدفاع البريطانية على تصميم سلاح صاروخي قادر على الوصول إلى سرعات تتجاوز 5 ماخ، تقريبًا 6125 كم/ الساعة، وتصنيعه بالكامل في بريطانيا.

ودعم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحكومته المخطط؛ إذ خصصت زيادة بقيمة 75 مليار جنيه إسترليني في ميزانية الدفاع على مدى السنوات الست المقبلة.

وقال مصدر دفاعي حكومي للصحيفة: "إن المشاريع المتطورة، مثل: " الصواريخ فرط الصوتية"، لم تكن ممكنة إلا بسبب الاستثمار الجديد الضخم الذي قامت به الحكومة هذا الأسبوع في مجال الابتكار الدفاعي".

وأضافت الصحيفة أن الخطط الصاروخية لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن ما إذا كان سيتم إطلاقها من الأرض أو البحر أو الجو.

وأحد الخيارات المطروحة هو سلاح يمكن تركيبه على طائرة مقاتلة مثل تايفون أو F-35التي سيكون لها مدى أقصر وحمولة أصغر من سلاح أكبر يتم إطلاقه من الأرض. كما يمكن أيضًا إطلاق الصاروخ من إحدى السفن الحربية البريطانية.