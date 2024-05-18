فيها 100 ألف قطعة سلاح.. من يؤجج اضطرابات كاليدونيا الجديدة؟

يطرح انتشار نحو 100 ألف قطعة سلاح في إقليم كاليدونيا الجديدة، الخاضع للسيطرة الفرنسية، تساؤلات عن الجهات التي تقف وراء تأجيج الاحتجاجات المتواصلة لليوم السادس على التوالي.

وكشفت دوائر حكومية فرنسية أن هناك معدل سلاح ناري واحد لكل 4 سكان في كاليدونيا الجديدة، موضحة أنه يتم تداول حوالي 64 ألف قطعة سلاح من الفئتين "ب" و"ج" (أسلحة الصيد والرماية الرياضية) في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 270 ألف نسمة.

رقم مرتفع

ونقلت صحيفة "لوموند" عن تقرير برلماني فرنسي أنه يُضاف إلى ذلك الأسلحة المملوكة بشكل غير قانوني، ومن ثمة تقدّر أجهزة الدولة ما مجموعه 100 ألف قطعة سلاح متداولة، وهو رقم مرتفع للغاية بالنظر إلى عدد سكان المنطقة البالغ 268.500 نسمة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه للمقارنة وتوضيح الصورة فقد تم تسجيل 5.4 مليون قطعة سلاح خاضعة للترخيص في كامل التراب الفرنسي، العام 2021، منها حوالي 1.4 مليون قطعة سلاح من الفئة ب، و4 ملايين قطعة سلاح من الفئة ج، لأكثر من 67 مليون فرنسي.

وتطرح هذه الأرقام المرتفعة مخاوف لدى السلطات الفرنسية من أن يتفجر الوضع، وتتسع دائرة الاضطرابات، وتخرج عن السيطرة، وسط شكوك من باريس حول وجود "أطراف خارجية" تحرض المحتجين، وتدعم النزعة الانفصالية لديهم، وتدفع نحو تأزيم الوضع.