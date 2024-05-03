زعيمة سياسية تنتقد "ازدواجية" إيران في التعامل مع الاحتجاجات

انتقدت آذر منصوري الأمينة العام لحزب "وحدة الأمة" الإيراني أحد أهم الأحزاب الإصلاحية، الخميس، تعاطي السلطات في بلادها مع الاحتجاجات الطلابية التي يشهدها الغرب لدعم الشعب الفلسطيني.

ورأت المسؤولة الإيرانية أن هناك تناقضاً بين موقف بلادها في التعامل مع الاحتجاجات داخل إيران وخارجها، حيث تظهر ازدواجية واضحة في هذا الأمر.

وقالت: "لا يجب وجود معايير مزدوجة، من حق الطالب أن يحتج، سواء في جامعة كولومبيا أو جامعة صنعت شريف بطهران، سواء من أجل الشعب الفلسطيني أو الإيراني، أو طالبًا منتقدًا مثل مطهرة جونه اي".