130 ألف جندي روسي جديد في حملة الخريف للتجنيد الإجباري

أعلن نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، أنه تم خلال "حملة الخريف" للتجنيد الإجباري في الجيش الروسي تجنيد 130 ألف مواطن.

وقال تسيمليانسكي في تصريح صحفي: "سألخص نتائج التجنيد الإجباري السابق في الخريف، تم الانتهاء من المهمة التي حددها مرسوم الرئيس الروسي في الوقت المحدد، تم استدعاء 130 ألف شخص لأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة".