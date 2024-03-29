130 ألف جندي روسي جديد في حملة الخريف للتجنيد الإجباري
أعلن نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، أنه تم خلال "حملة الخريف" للتجنيد الإجباري في الجيش الروسي تجنيد 130 ألف مواطن.
وقال تسيمليانسكي في تصريح صحفي: "سألخص نتائج التجنيد الإجباري السابق في الخريف، تم الانتهاء من المهمة التي حددها مرسوم الرئيس الروسي في الوقت المحدد، تم استدعاء 130 ألف شخص لأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة".
وأكد أنه "لن يتم إرسال المجندين الذين انضموا في الخريف، أو الذين سينضمون في حملة الربيع، إلى مواقع وحدات القوات المسلحة في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابورجيا)، أو للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة".
ونهاية العام الماضي، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع مرسومًا يقضي بزيادة عدد الجيش بمقدار 170 ألف جندي، ليصل العدد الإجمالي الجديد للعسكريين الروس إلى مليون و320 ألف فرد؛ ما يعادل زيادة بنسبة 15% في أعداد القوات المسلحة الروسية.