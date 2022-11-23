بريطانيا: روسيا استنفدت مخزونها الحالي من أسلحة إيرانية الصنع

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت على الأرجح عددًا من الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع في حربها على أوكرانيا، منذ سبتمبر/ أيلول.

وأضافت الوزارة، في تحديث يومي لمعلومات المخابرات على "تويتر"، أن "من المرجح أيضًا أن روسيا استهلكت كل مخزونها الحالي تقريبًا من الأسلحة الإيرانية الصنع، وستسعى للحصول على المزيد من تلك الإمدادات".

وأشارت إلى أن الهجمات الروسية تمزج بين استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة التقليدية التي يمكن إعادة استخدامها.