العالم
"أكسيوس": محادثات أمريكية - إيرانية لتجنب التصعيد في المنطقة
عقد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثات غير مباشرة مع نظراء إيرانيين هي الأولى من نوعها منذ يناير كانون الثاني، لاحتواء التصعيد في المنطقة، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس".
ونقلت "رويترز"، عن الموقع الأمريكي، الجمعة، بأن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المناقشات التي جرت مثلت أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير كانون الثاني.