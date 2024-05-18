"أكسيوس": محادثات أمريكية - إيرانية لتجنب التصعيد في المنطقة

ونقلت "رويترز"، عن الموقع الأمريكي، الجمعة، بأن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المناقشات التي جرت مثلت أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير كانون الثاني.