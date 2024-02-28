بولندا تبحث إغلاقا مؤقتا لحدودها مع أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأربعاء، أن حكومته تبحث إغلاقا مؤقتا للحدود أمام البضائع مع أوكرانيا، وسط توترات بشأن الحبوب الأوكرانية المنخفضة الأسعار.

وقال توسك: "نحن نتحدث مع الجانب الأوكراني بشأن إغلاق مؤقت للحدود ووقف التجارة عموما، سأناقش هذا الأمر أيضا مع مزارعين بولنديين، هذا الحل سيكون مؤقتا وموجعا للطرفين".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أضاف توسك: "أنا مستعد لاتخاذ قرار حازم فيما يتعلق بالحدود مع أوكرانيا، بالتشاور مع كييف، حتى لا يكون هناك أي توترات غير ضرورية بين وارسو وكييف، لكن علينا إيجاد حل طويل الأمد".

ويغلق المزارعون البولنديون المعابر الحدودية مع أوكرانيا والطرق السريعة الأخرى؛ احتجاجا على ما يقولون إنها منافسة غير عادلة تشكّلها بضائع تدخل السوق البولندية من أوكرانيا المجاورة.

وأغلقت روسيا طرق التجارة الحيوية في البحر الأسود التي تستخدمها أوكرانيا لتصدير منتجاتها الزراعية، وفي محاولة لمساعدة كييف اقتصاديا بعد الغزو الروسي، قرّر الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية التي تعبر الكتلة برا.

وأصبحت علاقات بولندا مع أوكرانيا متوترة بشكل متزايد؛ بسبب عمليات إغلاق الحدود والنزاع على الحبوب، مع وقوع أربعة حوادث على الأقل تمثلت في فتح مزارعين بولنديين أكياس حبوب أوكرانية، ورميها من شاحنات وقطارات شحن.