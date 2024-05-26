رئيس وزراء مالي ينتقد المجلس العسكري.. وحكومة انتقالية في المنفى

تشتد الضغوط من داخل وخارج مالي على المجلس العسكري الانتقالي، عقب إصدار حركة سياسية يرأسها رئيس الوزراء انتقادات مباشرة للسلطة الحاكمة، بالتزامن مع إعلان تشكيل حكومة انتقالية في المنفى تضم 6 وزراء.

وأصدرت "حركة 5 يونيو - تجمع القوى الوطنية" في مالي التي يرأسها رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، بيانًا انتقدت فيه بشدة المجلس العسكري، و"إمكانية تمديد بقائه في السلطة لعدة سنوات إضافية".

وانتقدت حركة رئيس الوزراء، المعيّن من قبل المجلس العسكري، علنًا العقيد الحاكم عاصيمي غويتا للمرة الأولى وفق بيان صادر عنها، مشيرة إلى توصيات صدرت عن جلسات الحوار الوطني، مؤخرًا، وصفتها بـ"المغرضة" والمسيئة إلى الرأي العام.

ويعتبر مايغا معزولاً بقدرة محدودة على التحرك، إذ السلطة في أيدي العقيد الذي استولى على السلطة بالقوة، في العام 2020، وعززها بانقلاب ثانٍ في العام 2021.

وتم تعيين شوغيل مايغا، ذي الخبرة السياسية الطويلة، رئيسًا للحكومة بعد هذا الانقلاب الثاني.

ويتحدث البيان الصحفي عن "اتفاق" كان من الممكن أن يبرمه المدنيون والعسكريون، لكن، في العام 2023، تم خرقه دون التشاور مع شوغيل كوكالا مايغا.

وكان المجلس العسكري أجل الانتخابات الرئاسية دون تحديد موعد لها، كما علّق، إلى أجل غير مسمى، نشاط الأحزاب والمنظمات ذات الطابع السياسي.