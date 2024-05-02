سويسرا: روسيا ليست مدعوة لمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا

كشفت الحكومة السويسرية اليوم، أن روسيا لم تُدعَ للمشاركة في محادثات إحلال السلام بشأن أوكرانيا المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل. وفق وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة السويسرية اليوم الخميس، إن روسيا لم تتم دعوتها "في هذه المرحلة" للمشاركة في محادثات مقرر إجراؤها في سويسرا منتصف يونيو/ حزيران، بهدف المساعدة في إحلال السلام في الصراع بين موسكو وأوكرانيا.

وأردفت الحكومة قائلة في بيان، إن "سويسرا مقتنعة بضرورة مشاركة روسيا في هذه العملية. وإن عملية السلام دون روسيا غير ممكنة".

وقالت الحكومة السويسرية إنها أبدت دائمًا انفتاحًا على دعوة روسيا، لكنها أشارت إلى أن موسكو أكدت مرارًا أنها ليست مهتمة بالمشاركة في القمة الأولى.