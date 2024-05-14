اغتيال مسؤول إيراني في محافظة بلوشستان

وأعلن المدعي العام لمحافظة سيستان وبلوشستان، رفع دعوى قضائية وإجراء تحقيق بشأن اغتيال حاكم بلدة جوهركوه، مبينًا أن "اسفنديار عظيمي كان يستقل سيارته مساء اليوم (الثلاثاء) بعد زيارة إحدى النقابات العمالية في منطقة جوهر كوة، عندما أصيب برصاصة في صدره ويده من قبل مجهولين وتوفي على الفور".

وبلدة جوهر كوة الريفية هي جزء من مقاطعة تفتان في محافظة بلوشستان ويسكنها قرابة 20 ألف نسمة، وفق احصائيات رسمية.

يوم الإثنين، قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن مسلحين مجهولين قتلوا مدير بلدية المنطقة الخامسة في مدينة شيراز جنوبي إيران المهندس رضا مسعودي، فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية إن مسلحين اقتحموا مبنى الحكومة المحلية (مجلس محافظة شيراز) وقاموا بإطلاق النار على رضا مسعودي.

بينما اكتفت الوكالة بالقول إن "القوات الأمنية أغلقت قاعة مجلس مدينة شيراز فور الإعلان عن مقتل المهندس رضا مسعودي بنيران مسلحين مجهولين".