دمر 1000 منزل.. زلزال عنيف في بابوا غينيا الجديدة

لقي 3 أشخاص حتفهم وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، اليوم الاثنين.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أمس الأحد، إن الزلزال ضرب منطقة إيست سيبيك النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومترا.

وقالت صحيفة بابوا غينيا الجديدة بوست كوريير المحلية اليوم الاثنين، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.