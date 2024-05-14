واشنطن تحذر طهران من "الاختباء وراء الحوثيين"

حذرت الولايات المتحدة إيران من "الاختباء خلف الحوثيين"، مطالبة طهران بالتوقف فورًا عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة لمساعد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أمام مجلس الأمن.

وبحسب موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، قال وود في كلمته، إن نقل الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثيين في اليمن "غير مسبوق"، مطالبا النظام الإيراني بوقف هذا الإجراء.