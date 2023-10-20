الفشل الاستخباري الإسرائيلي في ردع هجوم حماس.. تساؤلات بلا أجوبة

قال تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن الفشل الاستخباري الإسرائيلي في ردع هجوم حماس الأخير أعاد إلى الأوساط الإسرائيلية طرح أسئلة مماثلة لتلك التي طرحها الإسرائيليون على أنفسهم بعد انتهاء حرب أكتوبر 1973.

وأضافت المجلة أنه "اليوم، بعد أن قتلت "حماس" أكثر من 1000 شخص في هجوم غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يريد الإسرائيليون أن يعرفوا لماذا لم تكتشف أجهزة الاستخبارات في بلادهم أن توغل حماس قادم، ولماذا لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي سوى القليل جدًا من المعدات الدفاعية والأفراد المتمركزين على حدود غزة".

وأشارت "فورين أفيرز" إلى الفرق الواضح بين حرب أكتوبر والصراع الدائر اليوم بين إسرائيل وحماس، حيث كانت حرب أكتوبر بين دول ذات سيادة وجيوش تقليدية وكانت كل من مصر وسوريا تريدان استعادة الأراضي التي خسرتاها أمام إسرائيل في حرب سابقة.

وأضافت أن تلك الحرب دارت رحاها في ظل الحرب الباردة حيث ساعدت موسكو وواشنطن المقاتلين وتفاوضتا على وقف إطلاق النار الذي أنهى ذلك الصراع .

وأردفت المجلة أن أوجه التشابه بين الصراعين تتعمق، ففي ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، تمتعت إسرائيل بفترة من الازدهار الاقتصادي المذهل قبل اندلاع الحرب، وآنذاك، كما هو الحال الآن، قبل اندلاع الحرب، كان الإسرائيليون يعلمون أن وقوع هجوم مفاجئ عليهم "أمر محتمل،" ولكن كانت هناك ثقة نسبية تهيمن على سياسة إسرائيل عندما يتعلق الأمر بحدودها.