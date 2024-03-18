تشارلز أم كيت ميدلتون.. من المقصود بالإعلان "المهم للغاية" ببريطانيا؟
أثار إعلان وُصف بأنه "مهم للغاية" في بريطانيا، حالة من الحيرة وموجة من التساؤلات، حول المقصود من هذا الإعلان، وما إذا كان المقصود منه تشارلز الثالث ملك البلاد أم كيت ميدلتون أميرة ويلز.
وتساءل كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن المقصود بالإعلان، مع الإشارة إلى أن الملك وأميرة قد يكونان مرتبطان بالأمر الغامض.
ويرجع ذلك إلى دخول الإثنين في أزمة صحية خضعا على إثرها لجراحات طبية، وحالتهما الصحية قد تكون محل ارتياب، وهو ما جعل الأمر يُساق باتجاه حدث جلل قد يتعلق بحياة أي منهما.
وأثارت أنباء من بريطانيا عن تنكيس أعلام الاتحاد خارج المباني الحكومية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، قلقاً واسعاً بالفعل حول رحيل شخص ما.
ويرى ناشطون أن السبب الذي يجعل الناس يعتقدون أن الملك تشارلز قد مات هو أن هيئة الإذاعة البريطانية غيرت صورة حسابات منصاتها إلى اللون الأسود.
ويؤكد بعض الناشطين عبر منصات التواصل أن هذه الخطوة يتم اتباعها فقط عندما يموت أحد أفراد العائلة الحاكمة في بريطانيا.
وأعلن قصر باكنغهام، فبراير الماضي، تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بأحد أنواع السرطان، اكتُشف خلال خضوع الملك للعلاج مؤخراً من تضخم في البروستاتا.
ودخلت أميرة ويلز في ذات الشهر المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن كان مخططاً لها، أبعدتها عن الحياة العامة لأسبوعين، حسب الأطباء، لكنها اختفت منذ ذلك الحين تماماً.
من جهتها، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أميرة ويلز شوهدت وقد بدت "سعيدة وصحية ومرتاحة" أثناء زيارة إلى متجر The Windsor Farm Shop الذي يعتبر المفضل لديها، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها رؤية كيت ميدلتون منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن مخطط لها، واختفائها عن الحياة العامة في البلاد.
وأكدت "ديلي ميل" أن كيت وويليام شوهدا في أحد المواقع المفضلة لديهما، على بعد حوالي ميل واحد من منزلهما في "أديلايد"، السبت.
من جانبها، نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن شاهد عيان قوله إنه "رغم كل الشائعات التي أحاطت بها، كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة".
وقال الشاهد للصحيفة: "لم يكن الأطفال معهم، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر".