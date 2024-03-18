تشارلز أم كيت ميدلتون.. من المقصود بالإعلان "المهم للغاية" ببريطانيا؟

أثار إعلان وُصف بأنه "مهم للغاية" في بريطانيا، حالة من الحيرة وموجة من التساؤلات، حول المقصود من هذا الإعلان، وما إذا كان المقصود منه تشارلز الثالث ملك البلاد أم كيت ميدلتون أميرة ويلز.

وتساءل كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن المقصود بالإعلان، مع الإشارة إلى أن الملك وأميرة قد يكونان مرتبطان بالأمر الغامض.

ويرجع ذلك إلى دخول الإثنين في أزمة صحية خضعا على إثرها لجراحات طبية، وحالتهما الصحية قد تكون محل ارتياب، وهو ما جعل الأمر يُساق باتجاه حدث جلل قد يتعلق بحياة أي منهما.