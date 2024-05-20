الحكومة الإيرانية: سنواصل العمل "دون أدنى خلل"

أكدت الحكومة الإيرانية في بيان لها اليوم الإثنين أنها ستواصل العمل من دون "أدنى خلل"، بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية.

وجاء في البيان الحكومي "تؤكد الحكومة للشعب الإيراني الوفي والمقدر والعزيز على أن طريق العزة والخدمة سيستمر، وبفضل روح آية الله رئيسي وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل.. لن يكون هناك أدنى خلل أو مشكلة في إدارة البلاد" بحسب تعبيره.

وكانت الحكومة ومصادر وسائل إعلام إيرانية أكدت، صباح اليوم، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية شمال غرب إيران، مساء أمس الأحد.

وكان رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في البلاد قد عقدوا اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين كان فيه النائب الأول للرئيس محمد مخبر ممثلا للسلطة التنفيذية وذلك بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال مخبر "سنسير على درب الرئيس رئيسي في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل" وفق تعبيره.