متظاهرون يقتحمون بوابة القصر الرئاسي في المكسيك (فيديو)

اقتحم متظاهرون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك، الأربعاء، خلال تظاهرة تطالب بالعدالة لـ43 طالبًا اختفوا قبل نحو 10 سنوات، وفق ما أظهرته لقطات تلفزيونية.

واستهدف عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة قبل أن يدخل عدد منهم حرم القصر الرئاسي في مكسيكو، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمرًا صحافيًا بالداخل، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن قناة "ميلينيو تي في".