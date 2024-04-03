بلينكن : أوكرانيا تمر بـ"لحظة حرجة" وتحتاج إلى مزيد من الدعم

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا تمر "بلحظة حرجة" في حربها مع روسيا وتحتاج إلى مزيد من الدعم الغربي العاجل.

وعبّر الوزير بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في باريس، عن أسفه للجمود الذي يشهده الكونغرس حول حزمة مساعدات عسكرية إلى كييف بمليارات الدولارات.

وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارة لفرنسا "من الضروري للغاية تزويد الأوكرانيين بما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذخائر والدفاعات الجوية".

ونقلت فرانس برس عن المسؤول الأمريكي أنه "هذا سبب آخر وراء ضرورة الموافقة بأسرع ما يمكن على طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه الرئيس بايدن إلى الكونغرس".