بلينكن : أوكرانيا تمر بـ"لحظة حرجة" وتحتاج إلى مزيد من الدعم
قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا تمر "بلحظة حرجة" في حربها مع روسيا وتحتاج إلى مزيد من الدعم الغربي العاجل.
وعبّر الوزير بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في باريس، عن أسفه للجمود الذي يشهده الكونغرس حول حزمة مساعدات عسكرية إلى كييف بمليارات الدولارات.
وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارة لفرنسا "من الضروري للغاية تزويد الأوكرانيين بما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذخائر والدفاعات الجوية".
ونقلت فرانس برس عن المسؤول الأمريكي أنه "هذا سبب آخر وراء ضرورة الموافقة بأسرع ما يمكن على طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه الرئيس بايدن إلى الكونغرس".
وحث بايدن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على إقرار حزمة المساعدات العسكرية والمالية، لكن رئيس المجلس مايك جونسون أرجأ التصويت عدة أشهر، مشيرًا إلى أولويات محلية.
وعقد بلينكن ونظيره مؤتمرًا صحافيًّا عقب لقاءٍ تناولا فيه الأزمات الدولية الكبرى وفي مقدِّمها الحرب في غزة وأوكرانيا.
وأفادت فرانس برس، بأن الوزيرين بحثا الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة في واشنطن في يوليو/تموز المقبل.
بالإضافة إلى نقل الأسلحة إلى روسيا، بحث الجانبان انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال بلينكن "كما قال الحلفاء في فيلنيوس، فإن أوكرانيا ستكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي"، مضيفًا أنه من الضروري "أن يكون لدينا خريطة طريق جيدة جدًّا وواضحة جدًّا لتحقيق هذه النتيجة".
وأضاف "أعتقد أن قمة الناتو والذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه ستركزان بشكل ملموس للغاية على كيفية وضع خريطة الطريق هذه".