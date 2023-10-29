ضبابية الرؤية السياسية تهدد تشاد بالحرب مجددًا

تتزايد المخاوف في تشاد من تدهور الوضع الأمني وعودة التوتر مع اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية التي كان مقررًا أن تنتهي بانتخابات عامة تفرز مؤسسات شرعية في البلاد التي تواجه خطر الجماعات المسلحة مثلها مثل بقية دول الساحل الأفريقي.

وبدأت قوى سياسية في تشاد تتحرك على الأرض في مساعيها لحشد أنصارها مثل حزب نداء الوطن، الذي أطلق برنامجه السياسي وعينه على تولي مقاليد الحكم في البلاد، لكن الشكوك تحيط بقدرة الحكومة الحالية على تنظيم الانتخابات وأصلا على تكريس الاستقرار في ظل تلويح فاعلين بالانسحاب من اتفاق الدوحة للسلام في تشاد.

وقال المحلل السياسي التشادي، غوندو لبيبة، إن: "ما يحدث الآن يجعلنا نتنبأ بأيام قاسية وصعبة على المرحلة الانتقالية التي تعرفها البلاد، ففرص حدوث تحول عميق في مؤسسات الدولة أو ما يعرف بالتأسيس الوطني ضئيلة".