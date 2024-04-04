في جريمة نادرة.. حكم بسجن زوجة مرشح أمريكي لعضوية الكونغرس

قضت محكمة أمريكية بسجن زوجة أحد المترشحين لعضوية الكونغرس الأمريكي، بالسجن، لتورطها في واحدة من أندر عمليات الاحتيال الانتخابي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وحكم قاض اتحادي على امرأة من ولاية أيوا، سعت إلى تعزيز محاولة زوجها غير الناجحة لدخول الكونغرس في عام 2020 من خلال تزوير الانتخابات، بالسجن لمدة 4 أشهر.

وأدانت هيئة محلفين اتحادية كيم تايلور (50 عاماً) في نوفمبر/تشرين الثاني بلائحة تضمنت 52 تهمة، بما في ذلك التصويت الاحتيالي وتقديم معلومات كاذبة في التسجيل والتصويت.

وقال المدعون الفيدراليون إنه خلال الانتخابات التمهيدية والعامة لعام 2020، قامت تايلور، وهي من أصول فيتنامية، بملء تسجيلات الناخبين وبطاقات الاقتراع لمصوتين فيتناميين، تحت ستار تقديم المساعدة في الترجمة.

وبحسب "واشنطن بوست"، تحظر ولاية أيوا طباعة المواد الانتخابية، بما في ذلك بطاقات الاقتراع، بأي لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية.