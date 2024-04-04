في جريمة نادرة.. حكم بسجن زوجة مرشح أمريكي لعضوية الكونغرس
قضت محكمة أمريكية بسجن زوجة أحد المترشحين لعضوية الكونغرس الأمريكي، بالسجن، لتورطها في واحدة من أندر عمليات الاحتيال الانتخابي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وحكم قاض اتحادي على امرأة من ولاية أيوا، سعت إلى تعزيز محاولة زوجها غير الناجحة لدخول الكونغرس في عام 2020 من خلال تزوير الانتخابات، بالسجن لمدة 4 أشهر.
وأدانت هيئة محلفين اتحادية كيم تايلور (50 عاماً) في نوفمبر/تشرين الثاني بلائحة تضمنت 52 تهمة، بما في ذلك التصويت الاحتيالي وتقديم معلومات كاذبة في التسجيل والتصويت.
وقال المدعون الفيدراليون إنه خلال الانتخابات التمهيدية والعامة لعام 2020، قامت تايلور، وهي من أصول فيتنامية، بملء تسجيلات الناخبين وبطاقات الاقتراع لمصوتين فيتناميين، تحت ستار تقديم المساعدة في الترجمة.
وبحسب "واشنطن بوست"، تحظر ولاية أيوا طباعة المواد الانتخابية، بما في ذلك بطاقات الاقتراع، بأي لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية.
وقال ممثلو الادعاء إن كيم استخدمت بطاقات الاقتراع للحصول على أصوات بطريقة احتيالية لدعم محاولة زوجها جيريمي تايلور الفاشلة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، للحصول على مقعد في منطقة الكونجرس الرابعة في ولاية أيوا.
ووفق الصحيفة، تم اعتبار جيريمي تايلور، المشرع السابق لولاية أيوا، في وثائق المحكمة، "متآمراً غير متهم"، لكن لم يتم توجيه تهمة إليه بارتكاب أي جريمة.
وستقضي كيم تايلور، التي كان من الممكن أن تواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 5 سنوات عن كل تهمة، أن تقضي 4 أشهر من الحبس المنزلي، بعد إطلاق سراحها من السجن.
وستكون كيم بعد كل ذلك أيضاً خاضعة للمراقبة الحكومية لمدة عامين، بالإضافة إلى دفعها مبلغاً بقيمة 5200 دولار مقابل تكاليف المحكمة.
وقال إف مونتغمري براون محامي الدفاع لصحيفة "واشنطن بوست" يوم الأربعاء: “بالنيابة عن السيدة تايلور وعائلتها، نحن سعداء بنتيجة الحكم”.