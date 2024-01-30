فرنسا.. اليمين المتطرف يستغل "أزمة المزارعين" لمهاجمة الحكومة

وأشار بارديلا، الذي استقبله نحو 30 صيادًا، إلى أن "هناك شعورا بأنهم لا يريدون الصيد والزراعة بعد الآن، كل شيء يتم ضد السيادة الغذائية، أنت تقاتل ضد نفسك".

وفي الأيام الأخيرة، توافد العديد من نواب التجمع الوطني إلى حواجز الطرق التي أقامها المزارعون، مظهرين دعمًا ثابتًا، بينما امتنع نواب حزب التجمع الوطني عن إدانة العنف الذي ارتكبه مزارعو النبيذ المحليون، ووقفوا بفخر أمام لافتة وُصفت بالمهينة والمعادية للنساء موضوعة على جرار.

سحب الثقة

وأعلن اليسار الفرنسي أنه سيقدم اقتراحاً لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية، قبل ساعات من إعلان السياسات العامة لحكومة رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال.

كما أعلن المتحدث باسم حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، لوران جاكوبيلي، أنه من الممكن اقتراح سحب الثقة أيضاً"، بحسب محطة "فرانس إنفو" الفرنسية.

وتساءلت المحطة الفرنسية: هل سيؤدي دعم اليمين المتطرف للمزارعين والصيادين وسائقي الأجرة وحجب الثقة عن الحكومة إلى جني مزيد من الأصوات في الانتخابات الأوروبية؟