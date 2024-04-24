هل تغير قنابل روسيا الانزلاقية موازين القوى في ساحات القتال؟

تثير القنابل الانزلاقية التي تستخدمها روسيا في الحرب قلق القوات الأوكرانية؛ بسبب صعوبة اعتراضها، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية التي قالت إن هذه الأسلحة غيرت توازن القوى في ساحات القتال.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأوكراني في مجال الأسلحة، إيغور شوغر، قوله إن "هذه الأسلحة تترك المدن مدمرة، والسكان مرعوبين، وقوات دفاع أوكرانية سيئة السمعة".

وأوضحت الصحيفة أن هذه القنابل "مشتقة من القنابل شديدة الانفجار FAB منذ العهد السوفييتي، ومجهزة بقضبان قابلة للاستخدام ونظام توجيه عبر الأقمار الصناعية، وبتكلفة أقل من صواريخ كروز التقليدية، مما يوفر لروسيا ميزة اقتصادية كبيرة".