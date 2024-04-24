هل تغير قنابل روسيا الانزلاقية موازين القوى في ساحات القتال؟
تثير القنابل الانزلاقية التي تستخدمها روسيا في الحرب قلق القوات الأوكرانية؛ بسبب صعوبة اعتراضها، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية التي قالت إن هذه الأسلحة غيرت توازن القوى في ساحات القتال.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الأوكراني في مجال الأسلحة، إيغور شوغر، قوله إن "هذه الأسلحة تترك المدن مدمرة، والسكان مرعوبين، وقوات دفاع أوكرانية سيئة السمعة".
وأوضحت الصحيفة أن هذه القنابل "مشتقة من القنابل شديدة الانفجار FAB منذ العهد السوفييتي، ومجهزة بقضبان قابلة للاستخدام ونظام توجيه عبر الأقمار الصناعية، وبتكلفة أقل من صواريخ كروز التقليدية، مما يوفر لروسيا ميزة اقتصادية كبيرة".
وعلاوة على ذلك، فإن هذه القنابل لا تنتج أي طاقة حرارية، ما يجعلها أقل عرضة لخطر التفجير الإلكتروني والاعتراض.
وفي مواجهة هذا التهديد، أعلنت أوكرانيا انتظارها لصواريخ باتريوت أمريكية، ومقاتلات من طراز إف 16.
تعليقا على ذلك، أكد الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في لاهاي، فريدريك ميرتنز، أن هذه القنابل ليست قوة لا تقهر، بل تمثل تحديًا كبيرًا للقوات الأوكرانية، مبينا أنها تسمح للقوات الروسية بفك قوة الخطوط الدفاعية؛ مما يسهل التقدم على الأرض.
من جانبها، ترى الباحثة في كلية كينغز كوليدج في لندن، مارينا ميرون أن موسكو تعتبر هذه القنابل أداة للردع والترهيب، لتعزيز موقفها في الحرب.
وتعد قنبلة (FAB-1500) نسخة محسنة من القنبلة (KAB-1500)، التي تم تطويرها من قبل الاتحاد السوفيتي في السبعينيات واستخدمت في الثمانينيات، ويبلغ وزنها 1500 كغم وتحمل رأسا متفجرا يزن 675 كغم.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه القنابل غيرت توازن القوى في الصراع الأوكراني بشكل عميق.