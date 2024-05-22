إيران.. مجلس الأمن القومي يُحمّل "الطقس" مسؤولية مقتل رئيسي

رفض مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، تقارير قالت إن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي سقطت بسبب تقصير في إجراءات السلامة، وحمَّل الطقس السيّئ المسؤولية عن الحادث.

وقال التقرير إن المروحية (بيل 212) كانت تحمل 9 ركاب بينما سعتها تصل إلى 14 شخصًا، كما أنها تعمل بمحركين قويين، ويمكنها أيضًا الاعتماد على محرك واحد.

كما أكد أن الطاقم الذي كان يقودها من أصحاب الخبرة العالية، و"تأكدوا" من الظروف الجوية المتوقعة قبل الرحلة، بحسب موقع "نور نيوز" التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني.

لكن "رغم هذه الاستعدادات"، يؤكد المجلس أن الأحوال الجوية تغلبت على البروتوكولات الفنية والأمنية التي ينبغي أخذها في الاعتبار.