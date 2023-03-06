غروسي يرد على نتنياهو بشأن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية (فيديو)

رد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الإثنين، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض تصريحات غروسي التي أطلقها من طهران، السبت الماضي، برفض أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال غروسي في مؤتمره الصحفي: "ما ذكرته وفق القانون الدولي، ندين أي هجوم على محطات ومنشآت الطاقة النووية، وخلال السنوات القليلة الماضية، أبقيت دائما مسارات الدبلوماسية مفتوحة".

وشدد غروسي خلال بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بشأن إيران: "توصلنا إلى اتفاق مع إيران، وسيسافر الفريق الفني للوكالة إلى طهران قريباً".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو قال، الأحد، ردا على ما ذكره غروسي، إنه "رجل محترم قال شيئا غير لائق".

متسائلا: "هل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية خارج القانون؟ هل تمنعونا من الدفاع عن أنفسنا؟ هل مسموح لإيران التي تدعو صراحة إلى تدميرنا، بتوفير الوسائل لقتلنا وإبادتنا؟".