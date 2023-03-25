وليد جنبلاط يدعو لحماية الأردن
دعا وزير الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، الجمعة، إلى حماية الأردن ودعمه، ردا على قيام وزير المالية يتسلئيل سموتريتش بوضع خريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية.
وقال جنبلاط في تغريدة على تويتر: تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين.
وأضاف جنبلاط: "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن ودعمه في كل المجالات، فوق كل اعتبار ولا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا منذ الثورة العربية الكبرى أيام الأمير فيصل".
والخميس، حمّل الأردن الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما وصفه بخطاب الكراهية والتحريض لوزير المالية يتسلئيل سموتريتش، مطالبًا في الوقت ذاته، المجتمع الدولي، باتخاذ "موقف واضح" إزاء ذلك.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية.