وليد جنبلاط يدعو لحماية الأردن

دعا وزير الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، الجمعة، إلى حماية الأردن ودعمه، ردا على قيام وزير المالية يتسلئيل سموتريتش بوضع خريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية.

وقال جنبلاط في تغريدة على تويتر: تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين.

وأضاف جنبلاط: "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن ودعمه في كل المجالات، فوق كل اعتبار ولا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا منذ الثورة العربية الكبرى أيام الأمير فيصل".