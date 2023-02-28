حظر تطبيق "تيك توك" على هواتف وأجهزة الهيئات الحكومية في أمريكا وكندا
أعلنت الحكومتان الكندية والأمريكية الاثنين، حظر تطبيق "تيك توك" على كل هواتف وأجهز الموظفين، لأسباب تتعلق بأمن المعلومات.
وقال البيت الأبيض، إنه أمهل الهيئات الحكومية 30 يوما بدءا من الاثنين، للتأكد أن تطبيق "تيك توك" لم يعد موجودا على الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.
وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.
ووجه شالاندا يونج مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية، مذكرة قال فيها إنه سيكون مطلوبا من الهيئات الحكومية، تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام "تيك توك" على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.
من جهتها أكدت الحكومة الكندية أنّه اعتباراً من الثلاثاء "سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".كانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.
وأضافت الحكومة أنّ كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أنّه (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن".
وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذّرت الحكومة الكندية من أنّ "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".
وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.
واستغرب متحدث باسم "تيك توك" القرار الكندي بحظر التطبيق، معتبرا أنه اتّخذ "من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة" أو التشاور مع الشركة.