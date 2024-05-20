وزير تركي يكشف معلومة "مثيرة" عن نظام الإشارة في طائرة رئيسي

ذكر وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، الإثنين، أن نظام الإشارة للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وهي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، أمس الأحد، لم يكن مفعلا، أو أن الطائرة لم يكن لديها مثل هذا النظام.

وأضاف: "لكن (نعتقد) أن نظام الإشارة لم يكن مفعلا على الأرجح لسوء الحظ أو أن الطائرة الهليكوبتر لم يكن لديها نظام الإشارة هذا، لأن... الإشارات لم (تظهر هذه المرة)".

وأعلنت إيران صباح اليوم، وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، مع وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وستة آخرين بعد تحطم مروحية رئاسية تقلهم في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان، أمس الأحد، بعد جهود بحث مضنية.