12% منهم نساء.. إيران تقبل طلبات 15220 مرشحاً لانتخابات البرلمان

أعلنت لجنة الانتخابات في إيران، الاثنين، قبول طلبات 15220 مرشحاً لانتخابات البرلمان المقبلة، 12% منهم من فئة النساء، إضافة إلى قبول 144 شخصاً لانتخابات "مجلس خبراء القيادة".

وقال محمد تقي شاه جراغي المتحدث باسم اللجنة إن الانتخابات ستجرى في 1218 دائرة انتخابية رئيسية وفرعية، موضحاً أن عدد من يحق لهم المشاركة تجاوز 61 مليون شخص.

وأضاف أن عدد مقاعد البرلمان الإيراني 290 مقعداً، أما عدد مقاعد "مجلس خبراء القيادة" 88 مقعداً يشترط في المرشح لها أن يكون من رجال الدين ممن حصل على رتبة الاجتهاد وفق الفقهي الشيعي.

وستجرى هذه الانتخابات في ظل مقاطعة من أهم الأحزاب الإصلاحية في إيران ومن بينها حزب "الأمة" الذي يعدّ الرئيس الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، مرشده الروحي.

وأعلنت بعض الأحزاب الإصلاحية عدم وجود مرشحين لها في العاصمة طهران وتقديم مرشحي لها في بعض المحافظات والمدن الأخرى.

وكان "مجلس صيانة الدستور"، الذي يشرف عليه رجل الدين أحمد جنتي، قد استبعد قائمة من المرشحين أغلبهم من الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين.

واستبعد كذلك الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومُنع من الترشح لانتخابات "مجلس خبراء القيادة" على الرغم من أنه عضو في المجلس حالياً.