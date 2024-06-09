كيف حوّلت معاهدة لشبونة البرلمان الأوروبي إلى قوة تشريعية؟

يمثل البرلمان الأوروبي المؤسسة الأوروبية الوحيدة التي يتم انتخاب أعضائها بصفة مباشرة من مواطني الدول الـ 27، لكن المفارقة أنها لا تزال المؤسسة الأقل شهرة رغم دورها المتصاعد.

وانتقل البرلمان الأوروبي من مؤسسة ذات "دور رمزي" كما كان عليه الحال قبل عشرات السنين وقبل اعتماد مبدأ الانتخاب المباشر، إلى مؤسسة تشريعية تلعب دورا متزايدا منذ مراجعة المعاهدات الأوروبية.

وظل البرلمان الأوروبي ذا دور رمزي حتى بعد أول انتخابات مباشرة جرت في عام 1979. ولكن منذ معاهدة أمستردام في عام 1997، وخاصة منذ دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في عام 2009، يلعب أعضاء البرلمان الأوروبي دورًا حقيقيًا كمشرعين.

وقال جاومي دوتش، المتحدث باسم البرلمان الأوروبي "يجب دائمًا اعتماد القوانين الأوروبية من قبل مؤسستين: البرلمان الذي يمثل المواطنين، والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء".