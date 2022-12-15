تلقاها في أوكرانيا.. إصابة قائد شرطة بولندا بعد انفجار هدية "مفخخة"

وجاء في بيان رسمي أن "انفجارا وقع أمس في الساعة 07:50 صباحا في غرفة مجاورة لمكتب قائد الشرطة".

وأضاف: "انفجرت إحدى الهدايا التي تلقاها قائد الشرطة خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا في 11 و12 كانون الأول/ديسمبر".