زعيم كوريا الشمالية يستقل "علناً" سيارة أهداها له بوتين‎

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية استقل "علناً" سيارة، أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "دليل واضح" على تعزيز الصداقة بين البلدين.

وأقامت بيونغ يانغ وموسكو علاقات أوثق، منذ التقى كيم وبوتين في روسيا، في سبتمبر/ أيلول، وتعهدا بتعميق العلاقات العسكرية، وفق رويترز.

وينفي البلدان الاتهامات الغربية بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ استخدمت في الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلاً عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم، أن رحلة كيم، الجمعة، بسيارة ليموزين روسية من طراز "أوروس" هي "دليل واضح على الصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا، والتي تتطور بطريقة شاملة في مرحلة عالية جديدة".