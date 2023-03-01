سرُّ الـ 12 يومًا.. لهذا السبب تسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي

وأضاف كال أن إيران تستطيع إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية في خلال هذه المدة لصناعة القنبلة النووية، مشيرًا إلى أن مدة 12 يومًا هي فترة ضئيلة جدًا مقارنة بالعام الذي كان يتوقع لإيران أن تحتاجه لصناعة القنبلة عندما كان الاتفاق النووي 2015 ساريًا.

وقال ثالث أكبر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مخاطبًا النواب: "لأن التقدم النووي الإيراني منذ أن انسحبنا من خطة العمل الشاملة المشتركة كان ملحوظًا، وبالعودة إلى العام 2018، عندما قررت الإدارة السابقة الانسحاب من الاتفاق، كان من المفترض أن تستغرق إيران نحو 12 شهرًا لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لقنبلة واحدة، والآن سيستغرق الأمر نحو 12 يومًا".